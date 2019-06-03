«Единая Россия» организовала соревнования по судомодельному спорту в Иркутске

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность с 31 мая по 2 июня на открытой воде прошли соревнования по судомодельному спорту. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, соревнования включали в себя состязания по многим классам: скоростные гонки, парусные яхты, маневрирование. В мероприятии приняли участие спортсмены из Ангарска, Иркутска, Байкальска, Нижнеудинска, Шелехова.

Победу в соревнованиях одержали иркутяне. Они получили сертификат на командное участие в проекте «Герои с нашего двора», который будет проводится в рамках партийного проекта «Детский спорт».

– На воде разыгрывалась нешуточная борьба. Лодки летали с неимоверной скоростью. Не обошлось и без потерь. Одна из скоростных моделей на полном ходу протаранила и порвала резиновую лодку спасателя. У некоторых команд прямо во время выступления садились аккумуляторы, у кого-то выходило из строя рулевое управление. Но в итоге все остались довольны, а ребята получили заряд адреналина и новый опыт в управлении моделями на открытой воде, – говорит председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский Спорт» Яков Миндрулев. – Такие соревнования не только дают юным спортсменам опыт в конструировании и управлении судном, но и способствуют умению работать в команде. Думаю, что при поддержке партийного проекта в нашем регионе из спортсменов вырастут прекрасные конструкторы и инженеры, их именами будут названы суда, а впоследствии улицы и города нашей необъятной родины.

Напомним, одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия» является поддержка детского и юношеского спорта, содействие продвижению здорового образа жизни. Так, на территории Иркутской области реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт».