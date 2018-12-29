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30.12.2018

Экс-тренер БК «Иркут»: клуб заявил о роспуске команды

Иркутск, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший главный тренер БК «Иркут» Евгений Саловаров заявил о том, что клуб распускает профессиональную команду. Об этом он сообщил на своей странице в Фэйсбуке.

«Грустное известие. Баскетбольный клуб Иркут объявил о роспуске команды», – написал он.

Напомним, Евгений Саловаров был главным тренером «Иркута» в 2015 году. Между тем, на официальном сайте баскетбольного клуба информации о роспуске команды нет. По расписанию ближайшей игрой станет выездной матч в Сургуте 7 января, затем запланирована домашняя игра 15 января 2019 года.

СПРАВКА (по материалам сайта БК «Иркут»):

  • БК «Иркут» образовался в 2004 году. Его основу составили игроки «Зенита» – команды тренеров Владимира и Сергея Тепловых. Появились и новые игроки, в т.ч. из иркутских вузов – воспитанники тренеров Андрея Камышанова, Сергея Чеботарева, Юрия Анисимова. Возглавили команду один из наиболее ярких в прошлом игроков иркутского баскетбола, капитан знаменитой команды Владимира Чумакова, Евгений Саловаров и известный молодежный тренер Андрей Камышанов.
  • Настоящим прорывом «Иркута» стал сезон 2016-17 годов. Сначала команда выиграла турнир на призы Ижевского электромеханического завода «Купол», а затем Кубок Сибири и Дальнего Востока. По ходу регулярного первенства «оранжево-черные» уверенно обеспечили себе место в плей-офф, в финальной серии сенсационно обыграли сначала действующих чемпионов Суперлиги-1 из ПСК «Сахалин», а потом и не менее грозного соперника, обладателя Кубка России по баскетболу – БК «Новосибирск». В итоге «Иркут» заслуженно занял второе место в Суперлиге-1, что является на сегодня наивысшим результатом в истории клуба и вообще иркутского баскетбола.

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