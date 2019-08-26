En+ Group и «Байкал-Энергия» приглашают иркутян на открытую тренировку и день рождения клуба

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды En+ Group приглашают жителей и гостей города Иркутска на открытую ледовую тренировку и празднование дня рождения хоккейного клуба «Байкал-Энергия», который отмечает свой 15-летний юбилей.

Открытая тренировка с участием хоккеистов команды Суперлиги пройдёт 28 августа в 11.00 в Ледовом дворце «Айсберг». Спортсмены проведут занятие для юных хоккеистов. Ребята получат возможность улучшить технику катания и владения клюшкой, а также пообщаются с главным тренером и игроками хоккейного клуба. После завершения тренировки прокатиться по льду арены смогут все желающие.

Основные же мероприятия в рамках празднования дня рождения клуба пройдут 29 августа. В этот день для любителей хоккея с мячом будет организован автопробег по центральным улицам города и праздничный концерт возле памятника Александру Третьему.

Автопробег стартует в 16:00 от дрифт-площадки по адресу ул. Верхняя Набережная, 10а и проедет по маршруту: ул. Кожова – ул. Коммунистическая – ул. Провиантская – ул. Седова – ул. Ленина – сквер им. Кирова – ул. Карла Маркса – бульвар Гагарина, после чего вернётся к точке старта. Чуть позднее в 18:00 на сцене, которая будет установлена возле памятника Александру Третьему, запланированы выступления творческих коллективов города. Там же будут организованы интерактивные площадки и конкурсы. Гости праздника также смогут пообщаться с хоккеистами и получить подарки. Подробная программа мероприятия размещена на официальном сайте хоккейного клуба .

По сообщению пресс-службы En+ Group