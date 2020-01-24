En+ Group откроет в Иркутске проект «История нашего хоккея»

Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, генеральный спонсор команды «Байкал-Энергия», организует 7 февраля 2020 года в Иркутске матч, посвящённый памятной иркутянам полуфинальной встрече сезона 1998-1999 годов «Сибскана» против «Водника», которая собрала рекордную 31 тысячу болельщиков на стадионе «Труд».

Создавать атмосферу на стадионе будет историческая реконструкция тех лет – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, стилизованные бумажные билеты и программки матча. Особого шарма мероприятию добавит знаменитый ведущий девяностых Александр Русаков.

Ключевой особенностью матча станет экипировка хоккеистов «Байкал-Энергии» - разработана и уже отшита ретроспективная форма «Сибсканы» сезона 1998-1999 годов. Майку одного из игроков команды, в которой он проведет игру, разыграют среди посетителей матча по входным билетам. Остальные - будут проданы на аукционе, вырученные средства от которого пойдут на благотворительные цели.

На матч будет установлена специальная цена билета – 50 рублей. Болельщики, которые приобретут билеты в электронном виде на сайте хоккейного клуба, а также первая тысяча купивших билет в кассах смогут принять участие в моментальном розыгрыше атрибутики хоккейного клуба.

Но главным элементом мероприятия станет встреча на льду «Байкал-Энергии», перевоплощённой в «Сибскану», с архангельским «Водником». Игра пройдёт в рамках регулярного чемпионата суперлиги на стадионе «Труд» 7 февраля в 19 часов.

Михаил Хардиков (руководитель энергетического бизнеса En+ Group):

– Мы запускаем новый проект «История нашего хоккея» как дань традициям и истории хоккея с мячом. Матч 7-го февраля – это первое мероприятие в России в таком формате, и мы решили приурочить его к игре 1999-го года, которая установила рекорд посещаемости, стала эталоном взаимоотношений команды и болельщиков и лучшей демонстрацией народной любви. Надеемся, что данный матч привлечет на стадион как можно больше болельщиков, как это было 20 лет назад. Основная цель проекта «История нашего хоккея» – развитие традиций иркутского хоккея с мячом и повышение интереса к данному виду спорта в Иркутской области. Ждем всех на стадионе, приходите поддержать любимую команду лично 7 февраля!

Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте хоккейного клуба - https://baikal-energy.ru/ .

По сообщению пресс-службы En+ Group