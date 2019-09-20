En+ Group проведет «Энергичный велодень» в рамках празднования 65-летия Иркутской энергосистемы

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области впервые проведет массовый спортивный праздник «Энергичный велодень». Он состоится в воскресенье, 22 сентября, на Нижней набережной Ангары в Иркутске.

22 сентября, на Нижней набережной Ангары в Иркутске, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии впервые проведёт массовый спортивный праздник «Энергичный велодень». Мероприятие пройдет в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области. К участию в «Энергичном велодне» приглашаются все желающие.

«Энергичный велодень» – это новый формат для Иркутска, совмещающий сразу несколько велосипедных активностей. Среди них: велоквест на улицах города, конкурс на лучшие образы – велодефиле, детские соревнования на велосипедах и массовый заезд по улицам города.

Все мероприятия этого дня пройдут на Нижней набережной. В 11:00 начнется квест на велосипедах по улицам города, в 12:30 пройдет дефиле «Велоледи», с 13:00 пройдут детские соревнования, в 15:00 стартует массовый велозаезд.

Велопраздник организован для популяризации велосипеда как самого здорового, экологичного и энергоэффективного транспорта, с целью поддержки развития велоинфраструктуры Иркутска, улучшения экологической ситуации в городе, повышения безопасности дорожного движения. Каждый участник получит уникальный велосипедный номер. Для желающих принять участие в конкурсах подготовлены ценные призы. По итогам мероприятия также будут вручены главные призы конкурса «Велофото» - два стильных городских велосипеда.

Подробности и регистрация на сайте велоиркутск.рф .

Напомним, что этой осенью к 65-летию объединенной энергосистемы Иркутской области компания En+ Group подготовила большую программу ярких запоминающихся событий для иркутян и гостей города. Так, совместно с клубом молодых ученых «Альянс» по улицам города проводится экскурсия «Энергетика Иркутска», во время которой в доступной форме рассказывается об истории энергоснабжения столицы Приангарья.

4 октября в сквере имени Кирова пройдет музыкально-световое шоу «Энергия эволюции». Всех гостей ждет интерактивная музыкально-развлекательная программа с конкурсами и призами, впечатляющее 3D-mapping шоу, выступление группы «Банд’Эрос», а также фейерверк. Помимо этого, ко Дню энергетика (22 декабря) в художественной галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской Революции, 3) откроется выставка современного искусства, посвященная энергетике Иркутской области. Экспозиция продлится до конца январских каникул 2020 года. Вход будет свободный.

По сообщению пресс-службы En+ Group