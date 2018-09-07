«Ермак» всухую проиграл в Ангарске «Сарову»

Ангарск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский «Ермак» во второй встрече сезона на домашнем люду 8 сентября проиграл ХК «Саров» со счётом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба команды.

– По игре скажу, что с нулём матч не выигрывают. В меньшинстве сегодня сыграли безобразно, пропустили две лёгкие шайбы. Сейчас я в раздевалке провёл беседу, состоялся разговор. Уверен, что увидим в следующих матчах другую игру от наших ребят. Ту, которую хотели бы видеть наши болельщики. Отдыхаем, готовимся к следующей встрече, – прокомментировал главный тренер «Ермака» Марат Аскаров.

Следующий матч ангарчане проведут дома 10 сентября. «Ермак» примет хоккейную команду «Рязань».

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