Филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» откроется в декабре в селе Мамоны

Иркутский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Мамоны Иркутского района планируется открыть филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», где будут работать отделения по пауэрлифтингу и вольной борьбе.

Об этом шла речь на встрече министра спорта Приангарья Ильи Резника со старшим тренером сборной области по пауэрлифтингу Александром Дехановым и директором школы Константином Куликовым, пишет пресс-служба главы региона.

– Филиал планируется открыть уже в декабре текущего года. Для проведения тренировок школой закуплено спортивное оборудование в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Планируется, что откроются группы начальной подготовки и тренировочного этапа. Занятия будут проводиться бесплатно, – рассказал Илья Резник.

На встрече Константин Куликов выразил благодарность администрации Мамонского муниципального образования, которая передает в безвозмездное пользование здание для открытия филиала.

– Сейчас в помещении заканчивается ремонт. Филиал спортивной школы будет очень востребован в селе Мамоны, – отметил директор школы.

Илья Резник также поздравил Александра Деханова с успешным выступлением на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Дубае в ОАЭ, где Ольга Адамович выиграла две бронзовые награды, Сергей Гайшинец завоевал серебряную и бронзовую медали.

– Ольга Адамович полностью выполнила свою задачу на этих соревнованиях. От Сергея я ожидал другого результата, он к чемпионату мира не дошел до пика своей формы. Через два месяца чемпионат России по пауэрлифтингу, которому мы уже начали готовиться. Но основная мотивирующая задача для нас – это Всемирные игры, – отметил Александр Деханов.