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20.09.2018

Финал Восьмых открытых соревнований по мини-футболу на Кубок мэра Иркутска состоится 22 сентября

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Финал Восьмых соревнований по мини-футболу на Кубок мэра Иркутска среди дворовых команд пройдет 22 сентября на обновленном стадионе муниципального спортивного комплекса «Локомотив».

По информации пресс-службы мэрии, об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт.

В Восьмом Кубке мэра участвовали 65 команд. Соревнования проводились среди трех возрастных групп: 2002-2003 годов рождения, 2004-2005 годов рождения, 2006 года рождения и младше. Отборочные игры проходили на хоккейных кортах муниципального казенного учреждения «Городской спортивно-методический центр» Иркутска. В финал вышли 24 команды, занявшие первое и второе места в отборочных играх в каждой возрастной группе.

Победители финальных игр будут награждены кубками, грамотами, медалями и призами.

Напомним, в 2018 году на стадионе «Локомотив» была проведена масштабная реконструкция: обустроены беговые дорожки, на футбольном поле уложено искусственное покрытие, установлены новое ограждение и трибуны на 450 посадочных мест.

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