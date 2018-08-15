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16.08.2018

Флаг РУСАЛа установили на самой высокой точке Сибири

Алтай, Братск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудник Братского алюминиевого завода установил флаг РУСАЛа на высшей точке Алтайских гор - 4509 м над уровнем моря.

Идея установить флаг РУСАЛа на вершине горы принадлежит 34-летнему Игорю Новикову, специалисту дирекции по обеспечению производства БрАЗа ОК РУСАЛ. Игорь работает на Братском алюминиевом заводе четвертый год. В отпуске он отправился в Горный Алтай на сборы, организованные федерацией альпинизма и скалолазания Братска и взял с собой флаг РУСАЛа, чтобы прославить свой завод и компанию в целом.

В природном парке Белуха группа альпинистов пробыла две недели. Базовый лагерь находился в районе озера Ак-кем на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Целью было покорение высочайшей вершины Сибири – горы Белуха.

Подъем на высоту 4509 метров над уровнем моря занял пять дней с двумя промежуточными остановками и ожиданием благоприятной погоды. В результате вершина была покорена, отныне на ней установлен флаг Братского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Игорь Новиков занимается альпинизмом три года. Совершив восхождение на Белуху, он выполнил второй взрослый разряд. В следующем году бразовец планирует покорить Эльбрус, на вершине которого он также намерен установить флаг РУСАЛа.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

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