ФОК на бульваре Рябикова в Иркутске планируют открыть до конца апреля

Иркутск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в апреле планируют открыть для посетителей физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова, который построили в прошлом году. Кроме того, готов проект строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом в пади Долгая, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Речь об этом шла в рамках городских родительских собраний с участием мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В течение недели встречи прошли во всех округах города в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты 2019». В общей сложности их посетили более тысячи иркутян.

Так, в Свердловском округе родительское собрание состоялось на базе школы №19. В нем приняли участие педагоги и руководители образовательных организаций, председатели и члены родительских комитетов, ветераны педагогического труда.

В 2019 году в Свердловском округе открыт филиал муниципального центра «Дом семьи». Жители могут получить бесплатные консультации социального педагога, юриста, психолога и медицинского работника по вопросам, связанным с созданием семьи и воспитанием детей.

Запланированы работы по благоустройству общественных пространств. На центральной площади Академгородка будет установлен фонтан, начнется благоустройство Парка имени Парижской коммуны. Также приведут в порядок сквер в границах улиц Терешковой, Пушкина и Клары Цеткин и еще два общественных пространства в микрорайоне Юбилейный.

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