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20.03.2019

Фонд Андрея Чернышева продолжает поддержку Федерации дзюдо города Братска

Братск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный Фонд Андрея Чернышева «Сибирский характер» в 2019 году продолжит финансирование Федерации дзюдо города Братска. Средства будут направлены на развитие спортивной школы и поддержку чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

– Мы помогаем Федерации дзюдо уже много лет, – сказал исполнительный директор Фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин. – Сегодня мы подписали очередное соглашение, которое предполагает ежемесячную финансовую поддержку, а также передали очень нужный подарок – массажный стол с гидроприводом, который так необходим спортсменам.

Массажный стол установили в одном из помещений недавно построенного зала дзюдо областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Объект был построен благодаря инициативе руководства школы и депутата Государственной думы Андрея Чернышева, при содействии министерства спорта региона.

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