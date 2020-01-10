Гонки «Байкальская миля» проведут в конце февраля-начале марта

Бурятия, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй фестиваль скорости «Байкальская миля» в 2020 году будет проходить с 27 февраля по 1 марта. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» .

Как сообщают организаторы, «Байкальская миля-2020» пройдёт под знаком экологии. В связи с этим вся техника участников подготовлена согласно техническому регламенту, который исключает любое негативное влияние на окружающую среду.

– Все транспортные средства оборудованы маслоприемниками, что исключает любое загрязнение льда. В случае любой неисправности, техническое средство будет эвакуировано с площадки и поверхность льда будет немедленно обработана абсорбентами, – отмечают организаторы.

После фестиваля «Байкальская миля-2019» на месте его проведения организаторы оставили только ледяные буквы. Других признаков того, что несколько дней назад здесь прошло большое мероприятие с участием мото- и автотехники, не было.

В 2019 году фестиваль проходил с 15 по 17 марта в Максимихе. Заезды проводят на специально подготовленных трассах. Профессиональные участники и любители получают возможность поставить рекорд скорости на льду самого глубокого озера планеты и попробовать свои силы на одной или на трех дистанциях: 200 м, 5 километров или 3 мили (стандарт Бонневилля).

Результаты рекордов фиксируются комиссией из профессиональных судей, в состав которой входят эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США. Формат фестиваля позволяет участвовать командам не только на мотоциклах, но и на хот-родах, шорткатах, квадроциклах, багги, автовездеходах и др. В соревнованиях примут участие как любители, так и профессиональные спортсмены, всего более 20 гоночных команд со всей России.