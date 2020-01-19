Игорь Кобзев призвал не зацикливаться на строительстве Ледового дворца в Иркутске - важны также безопасность, транспортная доступность и благоустройство территории

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Головной болью» назвал строящийся Ледовый дворец в Иркутске исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - То, что я увидел, меня огорчило, - признался Игорь Кобзев, комментируя 17 января на пресс-конференции состояние дел по строительству Ледового дворца. – Как мы можем говорить о чемпионате мира у нас, если готовность объекта – 60%, а то и 50%?! Но пообщавшись с генеральным подрядчиком, со спортивным сообществом, инициативными гражданами, я публично говорю – мы сделаем все возможное, чтобы провести чемпионат. К слову, на 20 января назначен очередной оргкомитет по подготовке к этому международному мероприятию. - Этот объект все же нужно рассматривать в системе. Нельзя зацикливаться только на строительстве, - акцентировал врио губернатора. - Здесь нужно рассматривать и вопрос транспортной доступности, и благоустройство, и безопасность, и другие темы. К сожалению, то, что благоустройство территории будет проведено только в июне – печально. Важно отработать также вопрос, сколько к нам приедет болельщиков, иностранных граждан, сколько детей, куда их будут заселять и т.д. Какова будет транспортная доступность. Мы пригласили уже волонтеров, в том числе со знанием иностранных языков. Все моменты безопасности, культурной программы и т.д. – все нужно внимательно посмотреть и отработать в комплексе. Иркутск принимает 20 команд международного уровня, и здесь важно не только их проживание, но и проживание болельщиков, гостей из соседних регионов. Важно также, чтобы хорошее настроение не испортилось транспортным коллапсом… Город должен помочь в решении этих вопросов. С 1 февраля по 1 марта мы должны произвести тестирование объекта с точки зрения безопасности. Иначе международный комитет этих соревнований может отменить игры в Иркутске. Важная для нас задача. Темпы строительства должны быть форсированы, но с учетом соблюдения вопросов безопасности, - подчеркнул Игорь Кобзев. Напомним, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» станет главной ареной чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в Иркутске в марте-апреле 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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