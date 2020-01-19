Илья Резник заявил, что Центр по хоккею с мячом в Иркутске сдадут к 1 марта

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Илья Резник заявил, что Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске сдадут к 1 марта. Он озвучил это на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году.

Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области отметил, что на сегодня объект готов на 82%. Круглосуточно на объекте работают чуть больше тысячи человек.

Напомним, в январе строители приступили к чистовой отделке и монтажу инженерных систем. Даже в новогодние праздники работы на объекте шли круглосуточно.

Ранее глава региона Игорь Кобзев говорил о том, что бенди-центр должен пройти техническое освидетельствование уже 1 февраля 2020 года.