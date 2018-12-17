«Иркут» на выезде уступил команде «Химки-Подмосковье»

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Баскетболисты «Иркута» со счётом 76:68 проиграли «Химкам-Подмосковью». Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Несмотря на то, что открыли счёт в матче хозяева площадки, затем события развивались в пользу «Иркута». Вывел иркутян вперёд Юрий Першин со штрафной линии – 5:6. Почин поддержали Алексей Жердев и Роман Лагутин. Всё тот же Юрий Першин довёл преимущество «Иркута» в счёте до максимальных в этой четверти семи очков – 6:13. На перерыв команды ушли со счётом 16:20 в пользу «Иркута».

Первые три с половиной минуты следующего игрового отрезка «чёрно-оранжевые» откровенно провалили, не сумев реализовать ни одной атаки и пропустив 11 очков – 27:20. Главный тренер Алексей Васильев вынужден был взять тайм-аут, однако, положительные перемены в игре команды не наступили. При счёте 37:27 игрок хозяев повредил кольцо, наступила техническая пауза длиною в чуть больше 10 минут, после которой подмосковная дружина оборотов не сбавила. К большому перерыву «Химки» выигрывали со счётом 44:31.

Вторую половину встречи «чёрно-оранжевые» сократили отставание до девяти очков – 46:37. Затем иркутяне пришли к равновесию цифр на табло – 46:46. Но в оставшиеся шести минут этой четверти хозяева паркета сумели вернуть себе лидерство и удержать его – 54:49.

На протяжении заключительной десятиминутки «Иркут» так и остался в роли догоняющего. Максимально сибиряки уступали при счете 66:54, сумев к финальной сирене сократить разницу до «минус восьми» — 76:68.

Домой с выездного тура чемпионата России среди мужских клубов Суперлиги-1 команда Приангарья возвращается без побед. Следующий матч «Иркут» проведет на площадке ДС «Труд» 24 декабря против БК «Новосибирск».

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: