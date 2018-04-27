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28.04.2018

Иркутск посетил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заместитель председателя Красноярской региональной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Евгений Устюгов встретился со спортсменами отделения биатлона областной спортивной школы «Юный динамовец» на лыжной базе «Динамо» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Как отметил Евгений Устюгов, он второй раз в Иркутске и второй раз посещает лыжную базу «Динамо». На встрече ребята интересовались, как именитый спортсмен пришёл в биатлон, почему выбрал именно этот вид спорта, в каких условиях начинал тренироваться, сколько должны длиться тренировки, не хотелось ли ему все бросить. Юные спортсмены спросили Евгения Устюгова и о спортивных достижениях.

Евгений Устюгов будет присутствовать на первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей в Иркутске, который проведут 29 апреля. В соревнованиях планируют участвовать 47 команд. Из них в чемпионате примут участие 39 мужских команд, четыре женские и четыре детские команды. Соревнования проводятся по инициативе ГУ МЧС по Иркутской области при поддержке правительства Приангарья.

В связи с мероприятием в Иркутске 28 и 29 апреля изменили схему движения общественного транспорта в центре города. Так, 28 апреля с 12:00 до 22:00 закрыта для проезда площадь графа Сперанского, а 29 апреля будет закрыт проезд вокруг сквера Кирова с 9:00 до 19:00.

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