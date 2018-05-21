Иркутские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» со студентами ИГУ

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские провели необычную «Зарядку со стражем порядка» со студентами Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Мероприятие состоялось на территории лыжной базы спортобщества «Динамо». Выступая перед студентами, заместитель председатель ИРО «Динамо» Андрей Лузгин подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие носит особый характер и важно для всех студентов, независимо от выбранной профессии.

Студенты ИГУ от каждого факультета выставили 10 спортивных команд. Предварительно организаторы провели подробный инструктаж, в том числе по безопасности. Эстафета включала в себя несколько этапов – бег в защитном костюме наперевес с автоматом Калашникова, в бронежилете и каске, сборка-разборка пистолета Макарова, поднятие гири и даже стрельба из автоматического оружия, правда холостыми патронами.

Главный судья соревнований – начальник отдела профессиональной подготовки ГУ МВД Александр Игумнов отметил достаточно высокий уровень физической подготовки участников и проявленную волю к победе. Кроме этого подполковник Игумнов провел с будущими выпускниками вуза профориентационную беседу, выразив надежду, что часть ребят свяжут свои судьбы с правоохранительными органами.

По результатам соревнования призовые места распределились следующим образом. Первое место присудили команде, представлявшей факультет психологии. «Серебро» досталось студентам из исторического факультета. Третье почетное место завоевали учащиеся юридического института.

После награждения бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД, в числе которых немало мастеров спорта по различным видам единоборств, провели показательные выступления.

На глазах у молодежи под грохот взрывпакетов и автоматные очереди силовики «ликвидировали» условных вооруженных «бандитов», передвигавшихся на автомобиле. Затем спецназовцы продемонстрировали практически в полный контакт приемы защиты от вооруженного противника. Затем полицейские предложили студентам познакомиться с различными видами стрелкового оружия и спецсредств, состоящих на вооружении спецназа.

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