Иркутск, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские спортсмены завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире ДОСААФ по комплексному единоборству среди допризывной молодежи.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соревнования прошли в Подмосковье. В них приняли участие 90 борцов из Московской, Волгоградской, Рязанской, Владимирской, Иркутской областей, республики Татарстан, а также Донецкой народной республики. Спортсмены выступали в двух возрастных группах: 15-16 и 17-19 лет.

По итогам соревнований в копилке иркутской сборной пять золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Первыми в своих весовых категориях стали Алишер Хакимов, Давлат Хакимов, Дмитрий Андрющенко, Исмаил Алиев, Маруф Семенов. Вторые места у Мурата Гусейнова, Артема Дворникова, Степана Михайлова. На третьей ступени пьедестала Илья Бурдинский, Владислав Ермак, Кирилл Халлиулин, Дмитрий Макаров, Сергей Насибуллин. Спортсмены тренируются в разных спортивных клубах Иркутска.

Комплексное единоборство – военно-прикладной вид спорта, созданный в 2003 году на основе техник и тактик бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

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