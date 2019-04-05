ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Спорт
07.04.2019

Иркутские спортсмены завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире ДОСААФ по комплексному единоборству

Иркутск, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские спортсмены завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире ДОСААФ по комплексному единоборству среди допризывной молодежи.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соревнования прошли в Подмосковье. В них приняли участие 90 борцов из Московской, Волгоградской, Рязанской, Владимирской, Иркутской областей, республики Татарстан, а также Донецкой народной республики. Спортсмены выступали в двух возрастных группах: 15-16 и 17-19 лет.

По итогам соревнований в копилке иркутской сборной пять золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Первыми в своих весовых категориях стали Алишер Хакимов, Давлат Хакимов, Дмитрий Андрющенко, Исмаил Алиев, Маруф Семенов. Вторые места у Мурата Гусейнова, Артема Дворникова, Степана Михайлова. На третьей ступени пьедестала Илья Бурдинский, Владислав Ермак, Кирилл Халлиулин, Дмитрий Макаров, Сергей Насибуллин. Спортсмены тренируются в разных спортивных клубах Иркутска.

Комплексное единоборство – военно-прикладной вид спорта, созданный в 2003 году на основе техник и тактик бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Спорт»:
Иркутские спортсмены завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире ДОСААФ по комплексному единоборству07.04.2019
Иркутск, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские спортсмены завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире ДОСААФ по комплексному единоборству среди допризывной молодежи.
ФОК на бульваре Рябикова в Иркутске планируют открыть до конца апреля06.04.2019
Иркутск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в апреле планируют открыть для посетителей физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова, который построили в прошлом году. Кроме того, готов проект строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом в пади Долгая, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Спартакиада среди органов госвласти Иркутской области пройдет с апреля по декабрь05.04.2019
2019-04-05-09-09-25
Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С апреля по декабрь 2019 года пройдет Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области, депутатов и аппарата Законодательного собрания. Первые соревнования в рамках Спартакиады состоятся уже 13 апреля в зале стрельбы из лука Дворца спорта «Труд» – стрельба из пневматической винтовки.
Иркутские альпинисты покорили пять новых вершин в Бурятии04.04.2019
2019-04-04-08-33-58
Бурятия, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять новых вершин хребта Тункинские Гольцы в Бурятии покорили иркутские альпинисты. Об этом сообщается на странице клуба «Горы Байкала» в соцсети «ВКонтакте».
Сергей Сокол: Иркутской области необходимо создавать центры адаптивного спорта03.04.2019
2019-04-03-09-56-44
Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область нуждается в создании центров адаптивного спорта. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с победителями Всемирных Специальных Олимпийских игр в Абу-Даби (ОАЭ), их тренерами, родителями и наставниками.
«Быстрее, выше, сильнее»: «Ангарскцемент» организовал спортивный праздник для сотрудников и их детей03.04.2019
2019-04-03-02-41-58
Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В семейном празднике «Быстрее, выше, сильнее», организованном АО «Ангарскцемент» в марте, приняли участие более 60 человек – болельщиков и спортсменов из числа работников комбината и их детей. Мероприятие проводилось в спортивном зале Ангарского техникума строительных технологий.
Руководителем иркутского спорткомбината «Труд» стал Антон Шишкин02.04.2019
2019-04-02-03-11-59
Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Обязанности директора иркутского спорткомбината «Труд» с 1 апреля стал исполнять Антон Шишкин.
«Байкал-Энергию» покинули четыре игрока01.04.2019
2019-04-01-05-53-48
Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» расстался с несколькими игроками, у которых 31 марта истёк срок действия контрактов. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В Братске достраивают крытый скейт-парк30.03.2019
Братск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Братска Сергей Серебренников побывал на площадке будущего скейт-парка в доме молодежи, расположенного в Северном Артеке, и оценил ход работ завершающего этапа строительства.
С поста директора иркутского дворца спорта «Труд» ушла Ольга Курбан29.03.2019
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - С поста директора иркутского дворца спорта «Труд» ушла Ольга Курбан, занимавшая это место с 2013 года.
Сергей Сокол: «Наша задача – обеспечить тренерам и спортсменам достойные условия»29.03.2019
Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Совершенствование законодательства в сфере развития детского и юношеского спорта должно быть направлено не только на укрепление материально-технической базы, но и на поддержку и защиту интересов тренеров и спортсменов. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа, которое прошло в Красноярске, сообщает пресс-служба ЗС.
Александр Зубков заявил, что не будет отдавать свои олимпийские медали29.03.2019
2019-03-29-02-27-27
Братск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта объявил, что теперь уже официально лишает двух золотых медалей сочинской Олимпиады бобслеиста из Братска Александра Зубкова.
В Приангарье одобрили концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года29.03.2019
-2025-
Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области одобрило проект концепции подготовки спортивного резерва в Приангарье до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации.
Иркутяне заняли второе место на первенстве России по керлингу28.03.2019
2019-03-28-09-01-00
Сочи, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Комсомол 1» заняла второе место на первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет. Соревнования прошли с 21 по 27 марта в керлинговом центре «Ледяной куб» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Сергей Сокол в Красноярске обсудит вопросы развития спорта с руководителями парламентов регионов СФО28.03.2019
СФО, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В обсуждении вопросов развития детского и юношеского спорта в Сибири примет участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Этой теме посвящено заседание Совета законодателей СФО, которое проходит в Красноярске 28 марта.
Иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал две медали на чемпионате Европы в Хорватии26.03.2019
2019-03-25-10-47-31
Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, мастер спорта России Артем Черноусов завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Ирина Синцова: Сибиряки в очередной раз показали свой характер, терпение и настойчивость25.03.2019
Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Восемь золотых и одну серебряную медали завоевали атлеты из Иркутской области на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби.
Иркутский скалодром признали одним из крупнейших в России23.03.2019
Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Скалодром «Панорама» в Иркутске занял второе место в рейтинге самых больших скалодромов страны. Сооружения, попавшие в тройку лидеров, назвали в Федерации скалолазания России.
Tele2 поддержала соревнования по гольфу на байкальском льду22.03.2019
Байкальск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал соревнования по гольфу на байкальском льду Baikal Ice Golf. В минувшие выходные состоялись финальные соревнования, сообщает пресс-служба компании.
Иркутянин завоевал несколько медалей в конном спорте на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх22.03.2019
2019-03-22-07-34-22
Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин в составе российской сборной завоевал несколько медалей в соревнованиях по конному спорту на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх.
Россия во второй раз уступила Китаю на льду Байкала20.03.2019
2019-03-20-05-28-02
Слюдянский район, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе с 13 по 17 марта прошел ежегодный турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Ice-Golf 2019. На лед озера Байкал вышли около 40 участников. Абсолютным чемпионом турнира стал победитель прошлогодних игр Андрей Джу (Чжу Ци Юнь) из Харбина (КНР).
Фонд Андрея Чернышева продолжает поддержку Федерации дзюдо города Братска20.03.2019
2019-03-20-04-39-24
Братск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный Фонд Андрея Чернышева «Сибирский характер» в 2019 году продолжит финансирование Федерации дзюдо города Братска. Средства будут направлены на развитие спортивной школы и поддержку чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Байкал-Энергия» и «Уральский трубник» проведут в Ульяновске первый матч за «бронзу»20.03.2019
2019-03-20-02-05-34
Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый матч в серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник» проведут 23 марта в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.
Постояльцев домов престарелых Иркутской области будут учить скандинавской ходьбе19.03.2019
2019-03-18-10-56-48
Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Обучать пожилых людей теоретическим и практическим навыкам скандинавской ходьбы в учреждениях социального обслуживания населения будут профессионалы. Соглашение о сотрудничестве заключили министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области и Байкальская федерация скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
На стадионе «Рекорд» в Иркутске проведут матчи чемпионата мира 2020 года18.03.2019
2019-03-16-15-49-44
Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Стадион «Рекорд» в Иркутске готовится принять матчи команд группы Б чемпионата мира 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ.
Соперником «Байкал-Энергии» в борьбе за «бронзу» станет «Уральский Трубник»17.03.2019
Иркутск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Первоуральске 16 марта определился соперник иркутской «Байкал-Энергии» в борьбе за третье место в Чемпионате России по хоккею с мячом. Им станет ХК «Уральский трубник». Об этом сообщает пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ.
Иркутянка завоевала две медали на чемпионате СФО по плаванию среди лиц с ПОДА17.03.2019
Омск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка Полина Антипина стала бронзовым призёром на чемпионате Сибирского федерального округа по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который завершился в Омске. Девушка стала призером на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Байкал-Энергия» поборется за «бронзу» чемпионата России по хоккею с мячом16.03.2019
Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 16 марта в домашнем матче в третий раз подряд уступила «СКА-Нефтянику» из Хабаровска. Итоговый счёт встречи – 3:7. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.
Иркутян зовут на Зимний фестиваль ГТО15.03.2019
2019-03-14-10-56-55
Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15-16 марта состоится Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах по шестой возрастной ступени ГТО – от 18 до 29 лет, сообщает пресс-служба губернатора.
«Байкал-Энергия» потерпела крупнейшее поражение в полуфинале14.03.2019
2019-03-14-01-55-37
Хабаровск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 13 марта потерпела крупнейшее в своей истории поражение. Во втором матче серии плей-офф клуб со счётом 1:17 проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику», сообщает пресс-служба иркутской команды.
Первый матч «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяник» окончился победой хабаровской команды13.03.2019
2019-03-13-05-50-18
Хабаровск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Хабаровске 12 марта прошел матч иркутской «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяник». Игра окончилась со счетом 8:4 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.
Чемпионат Иркутска по ледолазанию провели в рамках «Зимниады»12.03.2019
Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Чемпионат Иркутска по ледолазанию прошел 9 и 10 марта в областном центре в рамках 16 Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2019». Победителей и призеров соревнований определили в трех категориях – «Скорость», «Трудность» и «Связки». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
На льду Байкала 15-16 марта определят третьего участника Кубка мира по ледовому гольфу12.03.2019
-15-16-
Байкальск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске 15-16 марта в рамках фестиваля «Зимниада» проведу третьи отборочные соревнования Кубка мира по ледовому гольфу, который будет проходить в 2020 года. Турнир имеет название «Открытый большой приз Байкала», сообщают организаторы.
Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров впервые прошло в Иркутске11.03.2019
2019-03-10-11-18-21
Иркутск, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - С 7 по 10 марта 2019 года в иркутском спортивном комплексе «Байкал-Арена» впервые прошло Первенство России по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба среди юниоров до 21 года.
Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла архангельский «Водник» и вышла в полуфинал 09.03.2019
Иркутск, 9.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стадионе «Рекорд» 9 марта прошел матч между «Байкал-Энергией» и «Водником» из Архангельска. Игра окончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки, что вывело иркутян в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом.
Читать все новости раздела «Спорт»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске