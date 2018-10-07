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08.10.2018

Иркутские спортсмены завоевали несколько медалей на первенстве мира по пауэрлифтингу среди ветеранов

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены-ветераны из Иркутска Савелий Павлов и Ирина Бехтерева успешно выступили на первенстве мира по пауэрлифтингу, которое проходило со 2 по 6 октября в Улан-Баторе в Монголии.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, в соревнованиях приняли участие свыше 160 спортсменов более чем из 20 стран мира.

Савелий Павлов в весовой категории до 59 кг стал победителем с суммой троеборья 365 кг. Кроме того, он завоевал серебряную медаль в приседании с результатом 125 кг и выиграл золотую награду в жиме, показав результат 112,5 кг.

Ирина Бехтерева, выступавшая в весовой категории до 52 кг, в троеборье с суммой 265 кг стала лишь четвертой. При этом она завоевала медаль в отдельном упражнении. В третьем подходе в тяге становой она подняла штангу весом 110 кг и завоевала бронзовую медаль.

Спортсмены тренируются более 10 лет под руководством Андрея Несмеянова.

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