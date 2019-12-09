Иркутский ипподром обещают сохранить и улучшить

Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Росимущество доработает условия привлечения инвесторов для сохранения профиля иркутского ипподрома. Об этом сообщается в письме Федерации конного спорта РФ. Документ на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил депутат думы Иркутска Евгений Стекачёв.

В частности предложено разработать решение правительства РФ, которое предусматривало бы организацию и развитие конноспортивного, туристического и научного направлений на иркутском ипподроме. Также предлагается реконструировать объект, создав четыре беговые дорожки, новый трибунный комплекс, конюшни и инфраструктурные объекты, построить ветеринарный центр для лечения лошадей. По линии «Газпром – детям» предлагается создать конную школу.

Ранее стало известно, что Росимущество выставило на торги акции ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом». Это вызвало протесты со стороны федерации конного спорта Иркутской области, общественников, администрации и думы Иркутска. В Иркутске 1 декабря 2019 года прошел митинг в защиту ипподрома.

Иркутская общественность во главе с городской администрацией собирается оспорить в суде торги по иркутскому ипподрому. Депутаты думы намерены инициировать корректировку статуса земли под ипподромом во избежание застройки иными объектами. Кроме того, планируется обращение в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой инициировать передачу ипподрома в областную собственность с сохранением его назначения.

Напомним, «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» – одно из крупнейших в России предприятий в сфере коневодства и развития конного спорта, которому удалось сохранить инфраструктуру и территорию, необходимую для проведения соревнований и развития племенного коневодства. Собственником его является Российская Федерация. В 2018 году предприятие признано банкротом, однако продолжает функционировать.