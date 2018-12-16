|Спорт
|17.12.2018
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Иркутский марафонец отправился в 190-километровый забег по трассе «Таврида»
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Крым, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Марафонец из Иркутска Алексей Рудевич утром 16 декабря начал забег протяженностью 190 километров из Керчи до Симферополя по готовящейся к открытию первой двухполосной трассе «Таврида». Ожидается, что вечером 17 декабря по местному времени он уже финиширует.
Как
Спортсмен намерен пробегать участки длиной 20-25 километров, совершая перерывы для отдыха, в первый день Алексей Рудевич планирует преодолеть около 120 км, передает агентство.
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