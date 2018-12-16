Иркутский марафонец отправился в 190-километровый забег по трассе «Таврида»

Крым, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Марафонец из Иркутска Алексей Рудевич утром 16 декабря начал забег протяженностью 190 километров из Керчи до Симферополя по готовящейся к открытию первой двухполосной трассе «Таврида». Ожидается, что вечером 17 декабря по местному времени он уже финиширует.

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-секретаря строительного управления АО «ВАД» в Крыму Григория Назарова, идея пробежать марафон по Крыму у спортсмена родилась весной этого года во время посещения «Херсонеса Таврического».

Спортсмен намерен пробегать участки длиной 20-25 километров, совершая перерывы для отдыха, в первый день Алексей Рудевич планирует преодолеть около 120 км, передает агентство.

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Трасса «Таврида» соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки.

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