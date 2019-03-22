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23.03.2019

Иркутский скалодром признали одним из крупнейших в России

Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Скалодром «Панорама» в Иркутске занял второе место в рейтинге самых больших скалодромов страны. Сооружения, попавшие в тройку лидеров, назвали в Федерации скалолазания России.

Как сообщает пресс-служба организации, площадь иркутского тренажера составляет 1500 квадратных метров. Такими же параметрами обладает скалодром Санкт-Петербурга «Северная стена». Обогнать иркутского собрата ему удалось лишь благодаря большей высоте – 16,9 метра против 15-ти. На третьей строчке самых масштабных сооружений располагается еще один проект с берегов Невы – «Энергия высоты». Его площадь – 1270 квадратных метров.

Открытие иркутского скалодрома состоялось 23 апреля 2017 года. «Панорама» разделена на два самостоятельных пространства. Большой зал площадью 1100 метров практически целиком посвящен дисциплине «трудность». Исключение – лишь эталонные дорожки для «скорости» (90 кв. м.). Максимальное нависание достигает 9 метров. Другое помещение – это 300 «квадратов» для дисциплины «боулдеринг».

Оставшуюся площадь до необходимой отметки в полторы тысячи объект добирает на зоне для разминки, которая разделяет два центральных помещения скалодрома. В залах уже дважды проходили чемпионат и первенство Иркутска по скалолазанию, а также ряд собственных соревнований и фестивалей.

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