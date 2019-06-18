Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский стадион «Рекорд» укомплектовали новыми ледозаливочными машинами. Два американских аппарата Zamboni привезли в столицу региона из Калифорнии. Это – первый шаг к проведению в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в 2020 году. Технику презентовали 18 июня министр спорта Иркутской области Илья Резник и президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. – В Иркутске в начале марта состоится чемпионат мира по хоккею с мячом группы Б, к нам приедет 12 команд и матчи будут проходить на открытом льду. Две машины, которые были на «Рекорде», за 15 лет износились и уже не справляются с подготовкой льда. Поэтому по нашей инициативе и при поддержке губернатора, который является председателем оргкомитета по подготовке к ЧМ, куплены две эти новые великолепные машины. Дорогие? Да. Импортные? Да. Но зато у нас будет качественный лед, – отметил Владимир Матиенко. Министр спорта Иркутской области Илья Резник добавил, что покупка ледозаливочных машин – первый этап подготовки. Также на стадионе идет ремонт раздевалок, в которых весной 2020 года будут переодеваться в том числе игроки гостевых команд. Также запланирован ремонт водопровода и покупка сеток, гасителей, ворот и кабинок с подогревом. На стадионе «Труд», который готовят в качестве запасного объекта для матчей и тренировок, отремонтируют манеж. – Главное, что чемпионат мира оставит после себя наследие, чтобы наши спортсмены могли заниматься в достойных условиях. Надеемся, что в следующем чемпионате, который мы будем принимать в Иркутске, сборная России будет состоять в основном из спортсменов Иркутской области, – подчеркнул Илья Резник. Однако главным пунктом подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом и министр, и президент Федерации назвали строительство Ледового дворца. Он должен быть готов к 1 марта, поэтому сейчас, по словам Владимира Матиенко, там практически круглосуточно идет работа. Он также заметил, что бенди-центр может стать визитной карточкой Иркутской области. Напомним, в марте пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ сообщала, что фундамент Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта готов на 90%. владимир матиенко

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