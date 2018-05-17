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18.05.2018

Иркутский стрелок Артем Черноусов примет участие в этапе Кубка мира

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, серебряный призер чемпионата Европы-2018, победитель этапа Кубка мира-2018 Артем Черноусов вошел в состав сборной команды России для участия в этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Соревнования будут проходить с 22 по 29 мая в Мюнхене в Германии.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, Артем Черноусов заявлен для участия в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Напомним, Артем Черноусов является мастером спорта России. Он занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун. Для спортсмена это первый год в основном составе сборной команды страны.

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