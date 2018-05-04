Иркутский «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»

Барнаул, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Игры четвертого, заключительного, круга «ФОНБЕТ-первенства России по футболу» среди команд второго дивизиона (зона «Восток») стартовали 4 мая. Иркутский «Зенит» на выезде сыграл с одним из фаворитов турнира, барнаульским «Динамо» – счет составил 2:2.

Как сообщается на сайте иркутского футбольного клуба, начало матча для иркутян сложилось неудачно – уже к 14-й минуте хозяева повели со счетом 2:0. Но понемногу зенитовская команда выправила ситуацию на поле, а концовка первого тайма полностью прошла под диктовку иркутян. К перерыву «Зенит» забил один гол. Успех иркутянам принес розыгрыш углового – мяч в ворота соперника отправил Дмитрий Пытлев.

Во втором тайме игра шла с переменным успехом. Комбинировать командам было непросто, игру во многом осложнял непрекращающийся дождь, который шел с начала матча, а во второй половине еще более усилился, максимально насытив водой газон, в котором постоянно застревал мяч. Второе очко «Зениту» принес Алексей Евдокимов.

Свой очередной матч первенства «Зенит» проведет 7 мая. В этот день иркутская команда, в Омске, сыграет с местным «Иртышом».

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