Иркутский «Зенит» в домашнем матче уступил омскому «Иртышу»

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский «Зенит» провел первый домашний матч в 2018 году в рамках весенней части «ФОНБЕТ-Первенства России». На своем поле иркутяне принимали омский «Иртыш». Итоговый счет составил 3:2 в пользу омичей. Как сообщает пресс-служба «Зенита», поначалу матч для него складывался удачно. Иркутская команда владела заметным игровым преимуществом, которое временами переходило в подавляющее, и к середине первой половины встречи повела со счетом 2:0. Оба раза у «Зенита» отличился Иван Яковлев, который с восемью забитыми мячами единолично возглавил список лучших бомбардиров первенства. К сожалению, этот успех хозяевам поля развить не удалось, хотя шансы для этого были. Более того к концу первого тайма от голевого преимущества иркутян ничего не осталось. Гости показали стопроцентную реализацию, забив едва ли не в двух своих первых атаках. К перерыву счет составил 2:2. К середине второго тайма «Зенит» вернул себе подавляющее преимущество, у ворот соперника было создано множество моментов, гол, как говорится, назревал, но мяч в ворота гостей упорно не шел. Показательным в этом отношении стал момент на 76-й минуте, когда «Зенит» уже наверняка отправлял мяч в пустые ворота гостей, но мяч в цель так и не попал. А вот «Иртыш» вновь забил, удачно разыграв угловой удар. Правда, очень быстро зенитовцы забили свой третий мяч, но в очень спорном моменте арбитр, после некоторой паузы, взятие ворот отменил. КООРДИНАТЫ: Очередной календарный матч первенства «Зенит» проведет 27 апреля. Эта игра также состоится в Иркутске на поле центрального стадиона «Труд», и на этот раз иркутская команда будет принимать «Динамо» из Барнаула. Начало матча – в 18.00. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.