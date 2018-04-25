|Спорт
|25.04.2018
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Иркутский «Зенит» в домашнем матче уступил омскому «Иртышу»
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Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский «Зенит» провел первый домашний матч в 2018 году в рамках весенней части «ФОНБЕТ-Первенства России». На своем поле иркутяне принимали омский «Иртыш». Итоговый счет составил 3:2 в пользу омичей.
Как сообщает пресс-служба «Зенита», поначалу матч для него складывался удачно. Иркутская команда владела заметным игровым преимуществом, которое временами переходило в подавляющее, и к середине первой половины встречи повела со счетом 2:0. Оба раза у «Зенита» отличился Иван Яковлев, который с восемью забитыми мячами единолично возглавил список лучших бомбардиров первенства.
К сожалению, этот успех хозяевам поля развить не удалось, хотя шансы для этого были. Более того к концу первого тайма от голевого преимущества иркутян ничего не осталось. Гости показали стопроцентную реализацию, забив едва ли не в двух своих первых атаках. К перерыву счет составил 2:2.
К середине второго тайма «Зенит» вернул себе подавляющее преимущество, у ворот соперника было создано множество моментов, гол, как говорится, назревал, но мяч в ворота гостей упорно не шел. Показательным в этом отношении стал момент на 76-й минуте, когда «Зенит» уже наверняка отправлял мяч в пустые ворота гостей, но мяч в цель так и не попал. А вот «Иртыш» вновь забил, удачно разыграв угловой удар. Правда, очень быстро зенитовцы забили свой третий мяч, но в очень спорном моменте арбитр, после некоторой паузы, взятие ворот отменил.
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