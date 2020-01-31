Иркутской области при корректировке федерального бюджета могут выделить 1,1 млрд рублей на бенди-центр

Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос выделения Иркутской области 1,1 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на завершение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске и на компенсацию расходов региона на возведение этого объекта обсуждался на встрече министра спорта РФ Олега Матыцина и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Также с Олегом Васильевичем мы обсудили необходимость участия федерального бюджета при завершении строительства еще одного крупного объекта – Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. Все проектные работы по этому долгострою уже сделаны. В областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на строительство Дома спорта предусмотрено более 892 млн рублей. Правительство региона направит в министерство спорта России бюджетную заявку для софинансирования этого процесса из федерального бюджета, – рассказал Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности главы Иркутской области сообщил министру спорта РФ о том, что некоторые крупные спортивные объекты в регионе нуждаются в серьезной реконструкции, например, санная трасса в Братске и стадион «Труд» в Иркутске. Требует развития и студенческий спорт. Так, Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость создания в регионе межвузовских спортобъектов.

Кроме того, стороны обсудили возможность подготовки в Иркутской области сборной России к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Игорь Кобзев подчеркнул, что географическое положение региона позволит спортсменам быстрее и легче пройти адаптацию.

В конце встречи Игорь Кобзев пригласил Олега Матыцина посетить открытие и матчи чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в Иркутске и Шелехове в марте-апреле этого года.