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12.05.2018

Иркутян зовут на соревнования по конному спорту «Первые старты»

Иркутский район, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В конно-оздоровительном центре фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района 13 мая пройдут традиционные областные соревнования по конному спорту «Первые старты». Об этом сообщили в фонде Тихомировых.

К участию в них приглашены начинающие всадники-любители, не имеющие спортивных разрядов.

– Любительская верховая езда и занятия конным спортом обретают в Иркутской области все большую популярность. Сотни детей и взрослых с удовольствием проводят в седле свое свободное время, получая огромное удовольствие от общения с лошадьми, заряжаясь от этих прекрасных животных здоровьем и жизненной энергией, – рассказали в фонде.

По традиции в разгар весны всадники-любители всех возрастов из разных городов и районов Иркутской области собираются в конном центре фонда Тихомировых, чтобы показать, чему научились за прошедший учебный год, на других посмотреть и помериться силами в искусстве верховой езды.

Начало соревнований в 10 часов. Вход свободный.

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