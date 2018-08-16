ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
16.08.2018

Иркутянин Олег Кузнецов стал бронзовым призером Гран-при по тхэквондо

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Олег Кузнецов стал бронзовым призером второго этапа турнира Гран-при по тхэквондо, проходившего с 10 по 12 августа в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, он выступал в весовой категории свыше 80 кг.

Олег Кузнецов провел четыре схватки, из них в трех одержал победу. В борьбе за выход в финал иркутянин уступил корейцу Кио-дон Ину, который и завоевал золотую медаль. Второе место в этой весовой категории занял словенский тхэквондист Иван Конрад Трайкович.

Как рассказала исполнительный директор федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина, сейчас Олег Кузнецов начал подготовку к Международному турниру по тхэквондо (ВТФ) «Russian Open», который пройдет в сентябре в Москве. Эти соревнования являются рейтинговыми и очень важным стартом для Олега Кузнецова.

Напомним, Олег Кузнецов занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске