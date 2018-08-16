Иркутянин Олег Кузнецов стал бронзовым призером Гран-при по тхэквондо

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Олег Кузнецов стал бронзовым призером второго этапа турнира Гран-при по тхэквондо, проходившего с 10 по 12 августа в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, он выступал в весовой категории свыше 80 кг.

Олег Кузнецов провел четыре схватки, из них в трех одержал победу. В борьбе за выход в финал иркутянин уступил корейцу Кио-дон Ину, который и завоевал золотую медаль. Второе место в этой весовой категории занял словенский тхэквондист Иван Конрад Трайкович.

Как рассказала исполнительный директор федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина, сейчас Олег Кузнецов начал подготовку к Международному турниру по тхэквондо (ВТФ) «Russian Open», который пройдет в сентябре в Москве. Эти соревнования являются рейтинговыми и очень важным стартом для Олега Кузнецова.

Напомним, Олег Кузнецов занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.

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