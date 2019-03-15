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17.03.2019

Иркутянка завоевала две медали на чемпионате СФО по плаванию среди лиц с ПОДА

Омск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка Полина Антипина стала бронзовым призёром на чемпионате Сибирского федерального округа по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который завершился в Омске. Девушка стала призером на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Ранее на чемпионате СФО Полина Антипина выиграла серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Таким образом, у иркутской спортсменки – две награды чемпионата Сибири.

Кроме того, параллельно с чемпионатом СФО проходил открытый чемпионат Омской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и интеллектуального развития. На этих соревнованиях Полина Антипина заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Спортсменка тренируется в Детско-юношеской спортивной школе №5 Иркутска у Марины и Николая Блиновых.

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