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31.08.2018

Команда БрАЗа «Металлург» стала победителем футбольного турнира «Дни Байкала»

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Команда Братского алюминиевого завода «Металлург» стала победителем регионального турнира по футболу «Дни Байкала». За 14-летнюю историю ветеранских соревнований братские спортсмены впервые завоевали звание чемпионов.

Региональный турнир среди футболистов старше 35 лет «Дни Байкала» по традиции проходил в конце августа в поселке Утулик. Путь «Металлурга» к победе состоял из трех матчей. В первом бразовцы нанесли поражение футболистам из Читы 1:0. Во встрече с командой Улан-Удэ металлурги добились более значимой разницы в счете 3:0. В финале братчане обыграли иркутский «Старт» 1:0.

– Победный кубок команда из Братска завоевала впервые за всю историю турнира «Дни Байкала», – говорит тренер команды «Металлург», мастер анодного хозяйства СК-2 БрАЗа Вячеслав Кузнецов. – Ранее заводчане принимали в нем участие не единой командой БрАЗа, а в составе сборной города, занимали призовые места.

Звание лучшего игрока по итогам регионального турнира по футболу среди ветеранов «Дни Байкала» 2018 года получил футболист «Металлурга» Павел Деляновский.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

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