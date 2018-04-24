|Спорт
|24.04.2018
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Команда БрАЗа победила в городской Спартакиаде
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Братск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершилась Спартакиада 2017-2018 годов среди организаций и учреждений города. Третий год подряд сильнейшей стала команда БрАЗа.
Спартакиада стартовала в ноябре 2017 года. В течение полугода почти 500 человек в составе 10 команд соревновались в 13 видах спорта: мини-футбол, шахматы, шашки, лыжные гонки, стрельба пулевая, бадминтон, плавание, настольный теннис, волейбол, стритбол, боулинг, бильярд, легкая атлетика.
В общем зачете победу одержал БрАЗ, удержав переходящий Кубок. Металлурги третий год подряд оказываются сильнейшими в спорте. На втором месте – сборная муниципальных учреждений города Братска, на третьем – спортсмены филиала Группы «Илим».
Следующие места в общем зачете распределились так: «Транснефть-Восток», Сбербанк, Братская электросетевая компания, Братский завод ферросплавов, «Братскэнергоремонт», «Связьтранснефть», «Динамо».
По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ
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