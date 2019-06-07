Команда Иркутской области победила на «Парасибириаде 2019»

Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» 6 июня состоялась торжественная церемония закрытия Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019».
Участников соревнований и зрителей поприветствовали заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр спорта Илья Резник.
- Два года назад, когда мы в первый раз принимали у себя на иркутской земле «Парасибириаду», появилось желание все чаще и чаще встречаться с такими необыкновенными людьми. В этот раз на соревнования приехали гости из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы видели ту силу воли и силу командного духа, которые вы проявили, что очень важно. Эти соревнования для многих из вас станут определенным трамплином к новым спортивным и жизненным высотам. Вы для всех являетесь примером, как надо жить. Спасибо вам за это! – сказала на церемонии закрытия Валентина Вобликова.
Спортивные игры «Парасибириада 2019» проходили три дня в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена» по шести видам спорта: плавание, шахматы, дартс, легкая атлетика, настольный теннис и пауэрлифтинг. В командном зачете по плаванию победили спортсмены Иркутской области, на втором месте оказались представители Омской области, на третьем месте – Красноярский край. По пауэрлифтингу также лидировала Иркутская область, второе место заняла команда Красноярского края, третье место – у Кемеровской области. По дартсу первыми стали спортсмены Красноярского края, второе место – у Иркутской области, третье – у Омской области.
В шахматах в командном зачете лидировали спортсмены Республики Бурятия, вторыми стали представители Забайкальского края, замкнули тройку призеров шахматисты Иркутской области. В легкой атлетике победила команда Забайкальского края, второй результат показали спортсмены Омской области, третий результат – у Иркутской области. В настольном теннисе победителем стала команда Забайкальского края, второе место разделили сборные Кемеровской области и Республики Алтай, бронзовым призером стала команда Омской области.
Победителем «Парасибириады 2019» в общекомандном зачете стала сборная Иркутской области. Второе место заняли спортсмены Республики Бурятия, на третьем месте – команда Омской области. Кубки, медали и грамоты победителям и призерам вручили Валентина Вобликова, Илья Резник и председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков, сообщает пресс-служба областного правительства.
Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» 6 июня состоялась торжественная церемония закрытия Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019».
Братск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Падунском районе Братска 6 июня состоялось открытие обновленного стадиона «Труд». В прошлом году здесь было уложено современное искусственное поле, смонтировано освещение, установлены трибуна и ограждение. Объем финансирования составил 35 млн рублей.
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тестовые заезды мотоциклистов, участвующих в международном ралли «Шёлковый путь», состоятся 5 июля в Иркутске на острове Конный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области подвело итоги рейтингового отбора по передаче футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по проекту «Спорт – норма жизни». Согласно рейтингу, победителем признан Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки к игровому сезону 2019-2020 годов «Байкал-Энергия» при поддержке своего генерального спонсора, компании En+ Group, приступила к комплектованию команды.
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщики полиции Евгений Широков и Евгений Замарацкий стали победителями чемпионата мира по армлифтингу в весовой категории до 80 и до 90 килограммов.
Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сочи определили победителей 15-х открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». «Бронзу» в обеих возрастных группах завоевали команды «Содействие» Центра содействия семейному устройству Уссурийска и «Забайкалец» Читинского Центра помощи детям имени Подгорбунского.
Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный забег «Зеленый Марафон» прошел 1 июня в 60 городах России, восьми городах Казахстана и Белоруссии. На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей.
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 июня стартовали спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада»-2019. В них участвуют более 100 спортсменов из Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, а также Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Еврейской автономной области.
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность с 31 мая по 2 июня на открытой воде прошли соревнования по судомодельному спорту. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» трём спортсменам Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На плацу центра «Патриот» состоялись финальные состязания городской военно-спортивной игры «Зарница» Юнармейского движения среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутска.
Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» направлено около 817,8 миллионов рублей, из них 652 миллионов поступили из федеральной казны, а 165,8 миллионов рублей – софинасирование областного и местных бюджетов. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы Детской футбольной лиги России в Иркутске при поддержке администрации города состоялся детский турнир по футболу на призы Андрея Ещенко «Большие звезды светят малым».
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая открыли новый ФОК на бульваре Рябикова. В мероприятии принял участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко, сообщает пресс-служба мэрии.
Сочи, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сочи проходят групповые игры финала 15 открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке министерства спорта РФ, министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба сотового оператора.
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда «Байкальский меридиан», состоящая из 19 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия», заняла первое место на ежегодном всероссийском фестивале массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед».
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Зеленом марафоне» 1 июня смогут принять участие все желающие, в том числе и люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Впервые в спортивном мероприятии состоятся инклюзивные забеги на инвалидных колясках.
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный забег «Зеленый Марафон», который пройдет 1 июня в 68 городах, продлится более 10 часов. Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Покорять ангарскую трассу в рамках традиционного первенства и чемпионата СФО по мотокроссу будут более 100 спортсменов. Соревнования пройдёт 8-9 июня 2019 года в пойме реки Китой в восьмой раз, сообщает пресс-служба местной администрации.
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области завоевали 55 медалей на чемпионате и первенстве России по скоростному бегу на роликовых коньках, которые 18-19 мая проходили в конькобежном центре «Коломна».
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки из Иркутской области Дарья Бунеева и Валерия Козлова стали призерами первенства России по велоспорту-шоссе в индивидуальной горной гонке на 10 км среди юниорок.
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 1 июня в пяти городах территории Байкальского банка ПАО Сбербанк состоится массовый забег любителей спорта и здорового образа жизни. В рамках «Зеленого марафона» в каждом городе пройдет цикл социальных и благотворительных акций.
Москва, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный забег «Зеленый Марафон» пройдет 1 июня в 60 городах России и в двух зарубежных странах – Белоруссии и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 18 мая состоялись Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»-2019. На старт вышли более 600 спортсменов и любителей активного отдыха из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Черемхово, Иркутского, Боханского, Черемховского районов и других муниципальных образований.
Братск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта России присвоило почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» дзюдоистке из Братска Ирине Долговой. Соответствующий приказ 15 мая подписал министр спорта РФ Павел Колобков.
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье в рамках проекта «Спорт – норма жизни» установят 13 спортивных площадок и два и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области утвердило рейтинг муниципальных образований для предоставления и расходования субсидий из регионального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных организаций.
Иркутск, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Нападающему хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Владиславу Кузнецову объявлена благодарность президента России Владимира Путина за высокие спортивные достижения на всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.