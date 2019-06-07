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09.06.2019

Команда Иркутской области победила на «Парасибириаде 2019»

Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» 6 июня состоялась торжественная церемония закрытия Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019».

Участников соревнований и зрителей поприветствовали заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр спорта Илья Резник.  

- Два года назад, когда мы в первый раз принимали у себя на иркутской земле «Парасибириаду», появилось желание все чаще и чаще встречаться с такими необыкновенными людьми. В этот раз на соревнования приехали гости из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы видели ту силу воли и силу командного духа, которые вы проявили, что очень важно. Эти соревнования для многих из вас станут определенным трамплином к новым спортивным и жизненным высотам. Вы для всех являетесь примером, как надо жить. Спасибо вам за это! – сказала на церемонии закрытия Валентина Вобликова.  

Спортивные игры «Парасибириада 2019» проходили три дня в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена» по шести видам спорта: плавание, шахматы, дартс, легкая атлетика, настольный теннис и пауэрлифтинг. В командном зачете по плаванию победили спортсмены Иркутской области, на втором месте оказались представители Омской области, на третьем месте – Красноярский край. По пауэрлифтингу также лидировала Иркутская область, второе место заняла команда Красноярского края, третье место – у Кемеровской области. По дартсу первыми стали спортсмены Красноярского края, второе место – у Иркутской области, третье – у Омской области.

В шахматах в командном зачете лидировали спортсмены Республики Бурятия, вторыми стали представители Забайкальского края, замкнули тройку призеров шахматисты Иркутской области. В легкой атлетике победила команда Забайкальского края, второй результат показали спортсмены Омской области, третий результат – у Иркутской области. В настольном теннисе победителем стала команда Забайкальского края, второе место разделили сборные Кемеровской области и Республики Алтай, бронзовым призером стала команда Омской области.  

Победителем «Парасибириады 2019» в общекомандном зачете стала сборная Иркутской области. Второе место заняли спортсмены Республики Бурятия, на третьем месте – команда Омской области. Кубки, медали и грамоты победителям и призерам вручили Валентина Вобликова, Илья Резник и председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков, сообщает пресс-служба областного правительства.

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