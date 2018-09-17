Команда «Сибиряки» из Тулуна стала победителем областных соревнований по пожарному многоборью

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоговые соревнования проекта «Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье» прошли на острове Конном в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, участие в них приняли 15 команд из Усть-Кута, Тулуна, Усолья-Сибирского, Братска, Шелехова, Ангарска, Иркутска, Тайшетского, Черемховского, Иркутского районов. Организаторы мероприятия – министерство по молодежной политике региона, ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожарное многоборье – соревнования по выполнению упражнений с использованием пожарного оборудования и силовых спортивных снарядов. Испытания включали такие элементы, как кантование покрышки, поднятие сэндбегов с песком, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, перемещение квадроцикла и другие.

Команды готовились к соревнованиям с июня по сентябрь под руководством наставников из пожарных частей. Кроме силовых тренировок, ребята знакомились с профессией пожарного, требующей самоотдачи, риска и умения принимать решения в экстремальных ситуациях. В составе каждой команды было пять человек – четыре юноши и одна девушка. Активное участие в проекте приняли ребята, состоящие на профилактическом учете.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Тулуна «Сибиряки», второе место – команда Центра помощи детям Правобережного района Иркутска «Динамо», третье место – команда из поселка Плишкино Иркутского района «Класс». Главным призом стали спортивные уличные площадки, которые будут установлены на территориях, которые представляли ребята.

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