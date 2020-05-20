Легендарного усть-кутского тренера Анатолия Кусова восстановили на работе по суду

Усть-Кут, 21.05.20 (ИА "Телеинформ"), - 19 мая Усть-Кутский районный суд, рассмотрев иск прокурора города Усть-Кута, направленный в интересах Анатолия Кусова, незаконно уволенного с должности заместителя директора МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» (МКУ «СОЦ»), принял решение в пользу истца. Анатолий Кусов должен быть восстановлен в должности, кроме того, по факту незаконного увольнения ему полагается компенсация за причиненный моральный вред, сообщает общественная организация «Федерация футбола города Усть-Кута». Напомним: 10 января 2020 года первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс подписал распоряжение о проведении оптимизационных мероприятий в МКУ «СОЦ», которые предполагали всего одно мероприятие – сокращение ставки заместителя директора по организации спортивно-массовых мероприятий. И уже 13 января Анатолию Кусову было направлено извещение о сокращении его должности. Этому предшествовал конфликт между районными чиновниками и Анатолием Кусовым, связанный с отказом последнего во время спортивного мероприятия убрать флаги одной из команд, а также политической партии «Единая Россия», сообщили в Федерации футбола города Усть-Кута. Анатолий Кусов – тренер с огромным стажем работы, организатор практически всех спортивных турниров, проходящих в Усть-Куте и Усть-Кутском районе. Он знает свое дело, как никто другой. Он далек от политики и, как большинство настоящих спортсменов, полагает, что спорт – это территория мира, а не войны. Он не знал о том, что районная администрация находится в состоянии войны по отношению к «Единой России», к администрации Усть-Кута, пояснили в Федерации. Увольнение Анатолия Кусова, по мнению спортивной общественности, стало актом мести со стороны районного начальства за сотрудничество с городским. Не было никаких иных оснований для этого акта – ни с точки зрения практической пользы, поскольку район испытывает дефицит тренерских кадров для работы с детьми и подростками, ни с точки зрения закона – у Анатолия Кусова на иждивении находятся два несовершеннолетних внука. Спортивная общественность обращалась к мэру района Тамаре Климиной с просьбой пересмотреть решение об оптимизации и восстановить Анатолия Кусова в должности. Но был получен отказ. 10 февраля Федерация футбола Иркутской области направила обращение на имя врио губернатора Игоря Кобзева, спикера Законодательного собрания Сергея Сокола и министра по физической культуре и спорту Иркутской области Ильи Резника, где просила содействовать в восстановлении заслуженного тренера на работе. Однако, это не возымело влияния на мэра Тамару Климину – в передаче ТРК «Диалог» она заявила, что решение обоснованное и пересмотрено не будет. Спортсмены, родители детей, занимающихся спортом, и простые горожане, несмотря на сильный мороз, собрались 15 февраля в Усть-Куте на митинг и потребовали, чтобы районная администрация отменила свое решение. Но и это не вызвало никакой реакции: Михаил Барс, присутствовавший на митинге, заявил, что Анатолий Кусов не вправе претендовать на эту должность. Более того, телерадиоканал, находящийся в собственности районной администрации, выпустил предвзятый и оскорбительный сюжет о митинге и его участниках, отмечается в пресс-релизе Федерации футбола города Усть-Кута. Прокурором в интересах Анатолия Кусова в Усть-Кутский городской суд было направлено исковое заявление о признании увольнения по ч. 1 п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации незаконным и восстановлении его на работе в МКУ «СОЦ» в должности заместителя директора по организационной работе и о взыскании компенсации морального вреда. И только после этого, понимая, что в суде ждет проигрыш, мэр района Тамара Климина попыталась пересмотреть свое решение, чтобы подать неизбежное восстановление Анатолия Кусова в должности как собственный жест доброй воли, а не требование закона. Прокурор и сам Анатолий Кусов посчитали невозможным в такой ситуации отозвать иск, поскольку требовалось опротестовать неправовое решение мэрии. СПРАВКА: Анатолий Кусов посвятил физической культуре и спорту почти 40 лет своей жизни. Он является легендарным тренером по футболу, организатором спортивных соревнований. Воспитал не одно поколение спортсменов, многие из которых стали победителями на региональных и межрегиональных соревнованиях. В сентябре 2019 года Анатолию Кусову было присвоено звание «Почетного гражданина города Усть-Кута». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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