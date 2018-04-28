Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Иркутске 5 мая

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет 5 мая в Иркутске на острове Юность. Старт эстафеты будет дан у танцевальной площадки, далее маршрут будет проходить по острову до здания Детской ВСЖД, затем – к фитнес-клубу «Весна», по набережной бульвара Гагарина до здания «Сервико», финиш у мостика на остров Юность.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, к участию в соревнованиях приглашаются все желающие. Будет представлено несколько групп: дети дошкольного возраста, школьники, студенты ссузов и вузов, силовые структуры, трудовые коллективы, спортивные клубы и клубы любителей бега и ветераны (женщины от 60 лет, мужчины – от 65 лет).
При регистрации студенты должны иметь при себе студенческий билет, участники спортивных клубов, клубов любителей бега, трудовых коллективов, силовых структур должны иметь документ, удостоверяющий принадлежность к соответствующей организации. Состав команды – восемь человек. Заявки на участие в эстафете подаются на заседании судейской коллегии, которое состоится 4 мая в 16:00 часов на стадионе «Труд».
Организаторами соревнований являются министерство спорта Приангарья, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и Федерация легкой атлетики Иркутской области.
Положение о проведении легкоатлетической эстафеты размещено в разделе «Положения о соревнованиях» на сайте министерства спорта Приангарья и на сайте ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».
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