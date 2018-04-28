Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Иркутске 5 мая

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет 5 мая в Иркутске на острове Юность. Старт эстафеты будет дан у танцевальной площадки, далее маршрут будет проходить по острову до здания Детской ВСЖД, затем – к фитнес-клубу «Весна», по набережной бульвара Гагарина до здания «Сервико», финиш у мостика на остров Юность. Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, к участию в соревнованиях приглашаются все желающие. Будет представлено несколько групп: дети дошкольного возраста, школьники, студенты ссузов и вузов, силовые структуры, трудовые коллективы, спортивные клубы и клубы любителей бега и ветераны (женщины от 60 лет, мужчины – от 65 лет).



При регистрации студенты должны иметь при себе студенческий билет, участники спортивных клубов, клубов любителей бега, трудовых коллективов, силовых структур должны иметь документ, удостоверяющий принадлежность к соответствующей организации. Состав команды – восемь человек. Заявки на участие в эстафете подаются на заседании судейской коллегии, которое состоится 4 мая в 16:00 часов на стадионе «Труд».



Организаторами соревнований являются министерство спорта Приангарья, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и Федерация легкой атлетики Иркутской области.



Программа соревнований:



10:40 – парад участников эстафеты;

11:00 – старт 1 забега – дети МБДОУ г. Иркутска (смешанные команды);

11:30 – старт 2 забега – юноши МОУ г. Иркутска СОШ;

11:35 – старт 3 забега – девушки МОУ г. Иркутска СОШ;

11:40 – старт 4 забега – юноши ссузов;

11:45 – старт 5 забега – девушки ссузов;

11:50 – старт 6 забега – трудовые коллективы (смешанные команды);

11:55 – старт 7 забега – силовые структуры (смешанные команды);

12:00 – старт 8 забега – женской эстафеты вузов;

12:05 – старт 9 забега – мужской эстафеты вузов;

12:10 – старт 10 забега – спортивные клубы и клубы любителей бега (смешанные команды);

12:15 – старт 11 забега – ветераны (смешанные команды);

12:50 – награждение.



Положение о проведении легкоатлетической эстафеты размещено в разделе «Положения о соревнованиях» на сайте министерства спорта Приангарья и на сайте ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.