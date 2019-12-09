Массовый спуск, фаер-шоу и фейерверк – в Байкальске на Соболиной открыли горнолыжный сезон

Байкальск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На горе Соболиной в Байкальске 7 декабря состоялось торжественное открытие нового горнолыжного сезона.

Как рассказал управляющий курортом Михаил Дмитриев, в этот день здесь побывали 1700-1800 человек. Все они могли скатиться по склонам на лыжах, сноубордах, тюбах. Кроме того, для гостей была организована праздничная программа – на сцене были развлекательные номера, многочисленные конкурсы. Победители получали за них хорошие призы, самый ценный из которых – годовой скипасс на Соболиную.

Кроме того, в рамках торжественного открытия состоялся массовый спуск с горы, перед началом которого по склону съехали снегоходы с флагами, маленькие воспитанники местных спортивных школ и кружков горнолыжного спорта с флажками и воздушными шарами.

Еще одно красочное мероприятие ждало гостей после наступления темноты – с горы был организован «огненный» спуск, после чего состоялось полномасштабное фаер-шоу, завершившееся фейерверком.

Михаил Дмитриев также рассказал о планах на новый сезон:

– Каждый уикэнд мы постараемся сделать ярким и интересным, при этом будем стараться, чтобы во всех мероприятиях задействовать наших гостей в режиме флешмобов, каких-то других активностей.

Гостей горы ждет обновленный номерной фонд в гостиницах, летом прошел второй этап реновации «Соболинки».

– Там сейчас как раз готов к запуску обновленный ресторан, обновлены фасады, то есть было немало работы проведено за летний период, – отметил управляющий курортом.

Он также сообщил, что в этом году на Соболиной состоятся как минимум три масштабных спортивных соревнования. Это традиционные состязания на Кубок Зверева, финал зимней спартакиады российских школьников «Олимпийские надежды» и этап Кубка Сибири и Дальнего Востока по горнолыжному спорту.

А к следующему году на горе планируется установить новые подъемники.

– Они буду абсолютно новые и современные, а не какое-то б/у, привезенное из Европы, – отметил Михаил Дмитриев. – Но не могу гарантировать, что точно успеем установить их следующим летом. Нам предстоит серьезная разрешительная процедура – проектные работы, экспертизы, но будем стараться успеть – мы со своей стороны готовы строить прямо сейчас.