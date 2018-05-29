Мастерами спорта России стали 23 уроженца Иркутской области

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» 23 уроженцам Иркутской области, занимающимся бобслеем, бодибилдингом, боулингом, велоспортом, дзюдо, легкой атлетикой, лыжными гонками, пауэрлифтингом, спортивной борьбой и стрельбой из лука.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соответствующий приказ 28 мая подписал глава федерального профильного министерства Павел Колобков.

Мастерами спорта России по бобслею стали Андрей Булах, Семен Протасов и Станислав Щепин, который заняли третье место в четверках на Кубке России в Сочи.

Звание мастера спорта России по бодибилдингу присвоено шелеховчанину Михаилу Борчанинову. Он выполнил норматив на Кубке России, заняв второе место.

Иркутянин Евгений Вайнер стал мастером спорта по боулингу. На Всероссийских соревнованиях по боулингу в Новосибирске он стал первым в личных соревнованиях, а также занял третье место в парных соревнованиях.

Мастерами спорта России по велосипедному спорту стали усольские велогонщики Владислав Нечаев, Анастасия Полатова, Ксения Шаманова, а также уроженец поселка Тельма Усольского района Евгений Якуба. Владислав Нечаев победил на Всероссийских соревнованиях «Шестой Мемориал памяти мастера СССР В.М. Киселева» в гонке-критериум. Остальные спортсмены выполнили норматив на первенствах России по велоспорту в гонке-критериум.

Иркутскому спортсмену Махмадбеку Махмадбекову присвоено звание мастера спорта по дзюдо. Он завоевал золотую медаль на первенстве России по дзюдо в Иркутске.

Мастером спорта по лыжным гонкам стала шелеховчанка Елизавета Тюрина, которая успешно выступила на Всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии».

Иркутяне Екатерина Володько и Юрий Гнильский, тулунчанин Петр Королев, Евгений Кориновский из Бирюсинска, Кирилл Литвиненко из Саянска и Максим Семиряков из Слюдянки стали мастерами спорта по пауэрлифтингу. Все спортсмены выполнили норматив на чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу в Красноярске.

Мастером спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стал легкоатлет из Саянска Николай Вальтеров. Кристине Арсентьевой и Марии Кошурниковой присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по спорту слепых. Иркутянка Кристина Арсентьева успешно выступила на первенстве России по пауэрлифтингу среди женщин в Брянске. Мария Кошурникова из Зимы стала серебряным призером в беге на 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Саранске.

Мастерами спорта России по спортивной борьбе стали Семен Бобылев в дисциплине «греко-римская борьба» и Антон Евдокимов в дисциплине «вольная борьба». Усольчанин Семен Бобылев победил в весовой категории 80 кг на 12-х Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Константина Вырупаева. Уроженец села Закулей Антон Евдокимов стал первым в весе 65 кг на 15-х Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалева в Благовещенске.

Мастером спорта по стрельбе из лука теперь является иркутянка Валерия Гришкевич, которая выполнила норматив на чемпионате Сибирского федерального округа.

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