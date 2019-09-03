МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

Москва, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Континентальная хоккейная лига и оператор цифровых возможностей МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов. Церемония тожественного подписания состоялась в воскресенье, 1 сентября, в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом», сообщает пресс-служба Мегафона. В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ» в сезоне 2019-2020 гг. В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи. И в СЗК «Платинум арена» в Хабаровске, и в КСК «Фетисов арена» во Владивостоке обеспечено надежное indoor-покрытие и поддержка самого быстрого мобильного интернета по технологии LTE-Advanced. Во время домашних игр команд хоккейных клубов «Амур» и «Адмирал» трафик обычно увеличивается в несколько раз. В этом сезоне болельщики также смогут делиться своими эмоциями от игровых моментов в мессенджерах и соцсетях с помощью быстрого 4G-интернета. – МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей – это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков, – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – С компанией МегаФон нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. МегаФон является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. Мы очень благодарны МегаФону за это. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они “прокачали” гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами МегаФона, – говорит президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. – Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей – один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях, – добавил Геворк Вермишян. Партнерами КХЛ в новом сезоне также стали компания Hankook Tire, Mastercard, «СОГАЗ». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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