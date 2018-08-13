Металлурги организовали празднование Дня физкультурника для всех братчан

Братск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчане отметили День физкультурника в «Простоквашино», организовав праздник для всех горожан.

Минувшая суббота показала, что отмечать массово День физкультурника в Братске стало доброй традицией. Отбросив традиционные дела, любители спорта и активного отдыха заполонили один из берегов Братского моря.

Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам: «Природа дала нам еще несколько летних деньков, и мы этим воспользовались для того, чтобы провести сегодня здесь, на таком замечательном берегу Братского водохранилища, на удивительной базе «Простоквашино». Сегодня праздник, сегодня день физкультурника и это в самом деле праздник всех и каждого из нас, потому что здоровый образ жизни стал традицией братчанина. Здоровый образ жизни – это тот приоритет, который мы все с вами хотим достичь в нашей жизни».

На празднике чествовали ветеранов физкультуры, заслуженных тренеров, руководителей спортивных учреждений и выдающихся спортсменов, сообщает БСТ .

Также подвели итоги городской спартакиады трудовых коллективов. Бронза - у лесохимиков, на втором месте – сборная муниципальных учреждений, победители – сотрудники БрАЗа.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ: «Традиционно, коллектив Братского алюминиевого завода всегда отличался своими спортивными успехами, и уже последние три года мы побеждаем городскую спартакиаду, занимаем первое место. Мы такую небольшую статистику подводили: более трех тысяч человек из четырех тысяч регулярно занимаются спортом. То, что касается физкультурного движения, это одно из приоритетов политики не только завода, но и Компании РУСАЛ».

Металлурги показали себя не только отличными спортсменами, но и гостеприимными организаторами праздника. На территории яхт-клуба профкома БрАЗа на нескольких площадках развернулись спортивные состязания.

Команды играли в волейбол, испытывали силу в армрестлинге, с азартом тянули канат и делились мастерством в показательных выступлениях. Творческие коллективы дарили гостям яркие номера, а болельщики активно поддерживали своих атлетов.

Нашлось занятие и для юных участников праздника – им подготовили игровую зону. Всем бесплатно раздавали сладкие угощения и плов. Удовольствие растянулось на весь день.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

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