ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
14.08.2018

Металлурги организовали празднование Дня физкультурника для всех братчан

Братск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчане отметили День физкультурника в «Простоквашино», организовав праздник для всех горожан.

Минувшая суббота показала, что отмечать массово День физкультурника в Братске стало доброй традицией. Отбросив традиционные дела, любители спорта и активного отдыха заполонили один из берегов Братского моря.

Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам: «Природа дала нам еще несколько летних деньков, и мы этим воспользовались для того, чтобы провести сегодня здесь, на таком замечательном берегу Братского водохранилища, на удивительной базе «Простоквашино». Сегодня праздник, сегодня день физкультурника и это в самом деле праздник всех и каждого из нас, потому что здоровый образ жизни стал традицией братчанина. Здоровый образ жизни – это тот приоритет, который мы все с вами хотим достичь в нашей жизни».

На празднике чествовали ветеранов физкультуры, заслуженных тренеров, руководителей спортивных учреждений и выдающихся спортсменов, сообщает БСТ.

Также подвели итоги городской спартакиады трудовых коллективов. Бронза - у лесохимиков, на втором месте – сборная муниципальных учреждений, победители – сотрудники БрАЗа.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ: «Традиционно, коллектив Братского алюминиевого завода всегда отличался своими спортивными успехами, и уже последние три года мы побеждаем городскую спартакиаду, занимаем первое место. Мы такую небольшую статистику подводили: более трех тысяч человек из четырех тысяч регулярно занимаются спортом. То, что касается физкультурного движения, это одно из приоритетов политики не только завода, но и Компании РУСАЛ».

Металлурги показали себя не только отличными спортсменами, но и гостеприимными организаторами праздника. На территории яхт-клуба профкома БрАЗа на нескольких площадках развернулись спортивные состязания.

Команды играли в волейбол, испытывали силу в армрестлинге, с азартом тянули канат и делились мастерством в показательных выступлениях. Творческие коллективы дарили гостям яркие номера, а болельщики активно поддерживали своих атлетов.

Нашлось занятие и для юных участников праздника – им подготовили игровую зону. Всем бесплатно раздавали сладкие угощения и плов. Удовольствие растянулось на весь день.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске