Многофункциональные стадионы оборудованы в школах Иркутска

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Новые многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудованы в школах Иркутска в этом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на следующей неделе запланировано открытие стадиона школы №38, где завершаются самые масштабные ремонтные работы. Там обустроено современное спортивное поле, сделаны площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки с резиновым покрытием, установлены опоры освещения, ограждение, лавочки и др. Глава города Дмитрий Бердников проверил качество проведенных работ.

– Проект обсуждался с жителями района, были учтены их предложения и замечания. Этот стадион долгие годы не ремонтировался, а теперь он станет настоящим спортивным центром для школьников и жителей близлежащих домов, – отметил мэр Иркутска. – Мы и дальше будем приводить в порядок школьные и дворовые стадионы, спортивные площадки, чтобы они соответствовали самым современным стандартам!

Дмитрий Бердников также проверил выполненную реконструкцию стадионов и многофункциональной площадки в школах №№ 22, 39, 6 и 73. Запланированные работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Мэр Иркутска дал поручение, продолжить обустройство спортивных объектов на территориях образовательных учреждений. Так, в школе №6 будет установлена воркаут-площадка и проведен ремонт корта, в школе №73 в 2019 отремонтируют спортивное поле.

В Иркутске в этом году в рамках региональной программы «Народные инициативы» и за счет средств городского бюджета благоустроены спортивные территории 12 учреждений образования.

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