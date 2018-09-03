На конных соревнованиях на Кубок мэра в Иркутске выберут лучшую женскую шляпку

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На иркутском ипподроме 8 сентября пройдут Третьи конноспортивные соревнования на Кубок мэра Иркутска.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в мероприятии примут участие лучшие коннозаводчики и спортсмены Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Всего на соревнованиях будет представлено 59 лошадей в скачках и 30 в соревнованиях по конкуру. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Виталий Барышников.

– Конные соревнования проходят в нашем городе не первый год и вызывают большой интерес среди горожан. Это не просто спортивные состязания, это семейный праздник, где будет, на что посмотреть и детям, и взрослым. Кроме того, для дам будет организован конкурс на лучшую шляпку в различных номинациях: самая экстравагантная, элегантная и креативная. Так что, милые женщины, приходите в шляпках, – отметил Виталий Барышников.

По словам главного судьи соревнований Татьяны Уколовой, все участники в июле прошли отбор на Иркутском ипподроме. Соревнования пройдут для двух категорий лошадей рысистых и верховых пород: бега и скачки, а также состязания по конкуру. Победителям будут вручены кубки, дипломы и денежные награды. Призовой фонд составит более одного миллиона рублей.

Напомним, что конноспортивные соревнования на Кубок мэра Иркутска состоятся 8 сентября в 11 часов на территории ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» (ул. Култукская, 107/1). Для зрителей помимо соревнований будет организована развлекательная программа: конные номера от Иркутского ипподрома, концертная программа с участием творческих коллективов города и детская площадка с развлекательными играми.

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