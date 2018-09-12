На «Кросс Нации» за день зарегистрировались свыше 1600 жителей Приангарья

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за первый день работы мандатной комиссии зарегистрировалось 1603 человека для участия во Всероссийском дне бега «Кросс Нации-2018», который состоится 15 сентября в центре города.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в мероприятии планируют принять участие 326 студентов из ИГМУ, БГУ, Иркутского филиала РГУФК, Иркутского авиационного техникума, Иркутского техникума индустрии питания. Кроме того, зарегистрировалось 138 школьников из Иркутска и Шелехова.

Муниципальные образования Иркутской области подали заявки на 891 человека. Индивидуально зарегистрировались 10 человек. Воспитанники спортивных школ планируют выйти на старт в количестве 219 человек. Еще две заявки на 19 человек подали иркутские организации.

– Одним из первых зарегистрировался известный иркутский спортсмен, бобслеист Алексей Негодайло, – отметила директор Ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева. – Много звонков поступает на коллективные заявки от предприятий Иркутска, школ, вузов и ссузов. Регистрация участников продолжается.

Напомним, в массовом забеге может принять участие любой желающий. Заявившимся на старт предстоит преодолеть по выбору 4, 6, 8 или 12 км. Специально для детей в возрасте от 5 до 9 лет предусмотрена дистанция в 1 км. Все участники Всероссийского дня бега «Кросс Нации» будут застрахованы.

КООРДИНАТЫ:

Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 12 по 14 сентября с 9.00 до 17.00 по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 81, тел.: 8 (3952) 33-64-79. Пройти регистрацию можно и в день соревнований, 15 сентября, с 8.30 до 10.00 на месте старта (у памятника Александру Третьему). Участникам соревнований необходимо представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.

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