На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в Иркутской области направлено более 817 миллионов рублей

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» направлено около 817,8 миллионов рублей, из них 652 миллионов поступили из федеральной казны, а 165,8 миллионов рублей – софинасирование областного и местных бюджетов. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник. - Основной объем средств – свыше 555,8 миллионов рублей, в том числе 414,6 миллионов рублей из федерального бюджета, предусмотрен на развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях области. Эти средства направлены на строительство 11 объектов спорта. В области строятся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Усть-Куте, плавательный бассейн в поселке Залари, стадион Областного училища олимпийского резерва в Ангарске, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Казачинское, универсальный спортивный зал в селе Апхульта Аларского района, ФОКи в Зиме, в поселках Чунский, Большой Луг, Усть-Уда, в селах Хор-Тагна Заларинского района и Урик Иркутского района, - рассказал Илья Резник.



В рамках проекта «Спорт – норма жизни» также планируется установить 13 спортивных площадок и создание двух физкультурно-оздоровительных центров открытого типа для центров развития внешкольного спорта. На эти цели будет направлено свыше 92,8 миллионов рублей, в том числе более 89,1 миллионов - из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.



Отдельно в проекте «Спорт – норма жизни» предусмотрены средства на развитие двух видов спорта – футбола и хоккея. Кроме того, на строительство хоккейного корта в селе Холмогой Заларинского района будет направлено более 4,8 миллиона рублей, из них свыше 2,8 миллионов поступит из федерального бюджета.



Для спортивных школ олимпийского резерва будет выделено почти 96,5 миллионов рублей, из них 80,3 миллионов – из федеральной казны. Субсидия для Приангарья на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд России, составила около 44,4 миллионов рублей, в том числе 34,3 миллиона – из федерального бюджета. Остальные средства (свыше 52,1 миллионов рублей) пойдут на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.



- Перед нами стоит важная задача – к 2024 году довести до 55% долю людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Проект «Спорт – норма жизни» направлен на повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами и создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития массового спорта, в том числе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), - отметил Илья Резник. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: илья резник

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