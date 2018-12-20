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21.12.2018

На спортивный праздник «На лыжи» зовут жителей Шелехова 22 декабря

Шелехов, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - 22 декабря в Шелехове пройдет спортивно-развлекательный праздник «На лыжи». Регистрация участников лыжных забегов начнется в 11:00, основная программа в 12:00. Старт первому забегу будет дан в 12:15.

Любой желающий сможет принять участие в лыжной гонке. Победители забега в каждой возрастной номинации получат дипломы и призы. Кроме спортивной части, для зрителей и гостей запланирована развлекательная программа: конкурсы и аттракционы Angry Birds, перетягивание сосиски, гигантский Кубик Рубика и другие. На протяжении всего праздника на площадке будет работать прокат лыж и буфет.

Благотворительный проект «На лыжи!» реализуется силами ОК РУСАЛ, En+ Group и Федерации лыжных гонок России по личной инициативе Олега Дерипаски. В дни новогодних каникул аналогичные праздники пройдут в других территориях присутствия РУСАЛ и En+ – в Красноярске, Ачинске, Иркутске, Братске, Ангарске, Саяногорске и многих других. Расписание событий можно найти на официальном сайте проекта – www.nalyzhi.ru.

– Мы стремимся к тому, чтобы досуг горожан был разнообразным, полезным и интересным. Праздник «На лыжи» проходит в Шелехове третий раз и становится все более масштабным. При активном участии властей Шелехова мы подготовили отличную площадку и лыжню, запланировали интересный сценарий. Уверен, что «На лыжи» станет одним из самых ярких городских событий этой зимы и надолго запомнится всем жителям, – отметил генеральный директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Олег Буц.

По сообщению пресс-служба ИркАЗа ОК РУСАЛ

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