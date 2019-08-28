На «ВелоБАМ»-2019 в Ангарске зарегистрировались уже более 200 человек

Ангарск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Заявки на участие в гонке на горных велосипедах «ВелоБАМ» в Ангарске уже подали более 200 человек, сообщает пресс-служба горадминистрации. По словам организаторов, что в день старта участников может быть в два раза больше.

Напомним, гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ», которая является заключительным этапом Малого Кубка БАМ и Кубка БАМ, второй год проходит на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». В этот раз она состоится 7 сентября.

– Для велогонки мы обновили трассу, она отличается от маршрута прошлого года. Главные ее преимущества – отсутствие какого-либо транспорта по маршруту движения, грязи на дистанции и необходимости в перекрытии магистралей общего пользования, а также стабильный грунт и относительно простая логистика. Сейчас на трассе ведутся регулярные работы по ее расчистке и маркировке, – рассказал PR-директор марафонов БАМ Артем Детышев.

Для участников предусмотрены следующие дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 40 км, мини-марафон – 20 км, а также есть дистанция для детей «БАМ Kids» протяженностью 800 метров. Участники, прошедшие полные дистанции «Марафон», «Лайт-марафон», получат медаль финишера из линейки #БАМ19. Участники, преодолевшие мини-марафон, будут награждены памятной медалью.

Онлайн-регистрация на официальном сайте продлится до 3 сентября. Регистрация в день старта возможна только при наличии свободных слотов, на детский заезд – только в день старта.

В прошлогодних соревнованиях приняли участие 270 любителей велоспорта из Ангарска, Иркутска, Братска, Байкальска, Усолья-Сибирского, Усольского и Черемховского районов и других муниципальных образований Приангарья, а также Хабаровского края, Новосибирской области и республики Бурятия. В этом году зарегистрировались не только жители Приангарья, но и гости из Москвы и Московской области, Красноярского края и республики Бурятия.