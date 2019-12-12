Новый спорткомплекс открывается в Баяндаевском районе

Баяндаевский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый спортивный комплекс в селе Нагалык Баяндаевского района торжественно откроется 13 декабря.

Объект начали строить в августе 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На эти цели по государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы выделено из областного бюджета около 66 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Спорткомплекс построен на месте сгоревшего в 2013 году культурно-спортивного комплекса. Все это время дети занимались спортом в районном центре – селе Баяндай.

– В селе Нагалык с 2010 года выросло количество детей школьного возраста. В настоящий момент в средней школе села обучается 107 ребят. Сейчас у юных жителей поселка есть возможность в комфортных условиях заниматься волейболом, баскетболом, настольным и большим теннисом, гимнастикой, шахматами, шашками, мини-футболом. В новом спортзале будут работать секции по стрельбе из лука, спортивному ориентированию и туризму. Здесь же будут проходить репетиции школьного фольклорного ансамбля «Алтан дуhалнууа» Золотые капельки и школьного танцевального коллектива «Алтан туая» Золотые звездочки, – отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

В спорткомплексе предусмотрены раздевалки для тренеров и ребят, душевые. Во дворе установлена спортивная площадка с тартановым покрытием для игры в мини футбол, волейбол, баскетбол.