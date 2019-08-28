Первый Ангарский полумарафон стартует 29 сентября

Ангарск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Ангарский полумарафон проведут 29 сентября 2019 года. Массовое спортивное мероприятие станет частью большого праздника, посвященного историческому для города событию – открытию набережной реки Китой.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, полумарафон стартует в 11.00 на перекрестке улиц Алешина и Радужной. Участникам мероприятия предстоит оценить качество нового объекта спортивной инфраструктуры – семикилометровой спортивно-прогулочной зоны – на трех дистанциях. Планируется организовать и детский старт на 500 метров. К участию в массовом забеге на три километра приглашаются все желающие.

Далее настанет черед подготовленных бегунов, которым предстоит преодолеть 10 и 21 километр. Их маршрут пройдет не только по набережной, но и по улицам города. Кстати, среди заявившихся – представители Уфы, Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского, Улан-Удэ, Черемхово.

Как ожидают организаторы, в полумарафоне примут участие 1200 человек. На сегодняшний день на сайте мероприятия зарегистрировались более трехсот желающих. Среди тех, кто подал заявку – мэр города Сергей Петров. Онлайн-регистрация завершится 26 сентября в 17.00.

Каждый участник в лучших традициях современных спортивных событий получит уникальную медаль финишера.