Почти 13 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в массовой гонке «Лыжня России»

Иркутский район, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Около 13 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в XXXVIII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». На главный старт, который традиционно проводится в поселке Молодежный Иркутского района, вышли заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Перед гонкой участникам «Лыжни России» зачитали приветствие от имени президента России Владимира Путина.

- Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции - многие из них выходят на дистанции целыми семьями – от мала до велика. Уверен, что нынешняя «Лыжня России» пройдет, как всегда, в атмосфере честной борьбы и дружеского общения, подарит участникам огромный заряд бодрости и хорошего настроения, будет способствовать популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, - говорится в приветствии.

После пятикилометровой дистанции Игорь Кобзев поделился впечатлениями от мероприятия.

- Я за здоровый образ жизни, спорт и хорошие семейные традиции. Гонку прошел на энтузиазме и силе воли. Удивило количество участников – спортивный город, спортивная область. Думаю, «Лыжня России» станет традицией и в моей семье, - сказал врио губернатора.

Для участников массовой гонки традиционно было предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет и 10 км – для мужчин и женщин.

На дистанции 5 км среди юношей и девушек до 18 лет все призовые места заняли ангарские лыжники. Среди девушек первое место у Елизаветыа Козыревской (результат 14,10 мин.), второе место – Варвара Ревягина (14,26), третье – Дарья Дуплянко (14,30). Среди юношей первым пересек финишную прямую Илья Зуев (12,47), второй результат показал Егор Красуцкий (12,49), замкнул тройку призеров Егор Кривошеев (12,50).

По итогам забега на 10 км среди женщин победила иркутянка Елизавета Тюрина (26,02), второй стала ангарчанка Юлия Боковикова (28,08), на третьем месте оказалась иркутянка Елена Кравченко (28,14). Среди мужчин на этой дистанции лидировал ангарчанин Денис Селянкин (25,07), вторым финишировал шелеховчанин Виталий Чернов (25,14), третье место – у Максима Шергина из Саянска (25,22).

Самыми почетными участниками стали посол ГТО Константин Михайлович Познянский (92 года), Петр Иванович Мирошников (89 лет) и Нина Ивановна Сударикова (80 лет). Самыми быстрыми в детском забеге, который проводился в поддержку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), признаны Степан и Варвара Косыгины. Кубок как самая большая организация получила команда Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, организаторами «Лыжни России» выступили министерство спорта России, министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Россия», ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и федерация лыжных гонок области. Оператором мероприятия стал оргкомитет Марафонов БАМ.