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04.05.2018

Под Ангарском 5 мая откроют мотосезон-2018

Ангарск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе ангарского посёлка Одинск 5 мая проведут соревнования по мотобиатлону, посвящённые Дню Победы и открытию мотосезона-2018. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

В соревнованиях предусмотрено участие гонщиков в четырёх классах: «новички», «любители», «мастера» и «ветераны».

Победители и призёры получат грамоты, кубки, ценные призы.

КООРДИНАТЫ:

  • Соревнования будут проходить на горнолыжном склоне у берега реки Ода.
  • Регистрация участников будет проходить с 10.00 на месте проведения соревнований.
  • Начало заездов – в 12.00.
  • Контактный телефон: 8-914-918-85-38.

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