|Спорт
|04.05.2018
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Под Ангарском 5 мая откроют мотосезон-2018
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Ангарск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе ангарского посёлка Одинск 5 мая проведут соревнования по мотобиатлону, посвящённые Дню Победы и открытию мотосезона-2018. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В соревнованиях предусмотрено участие гонщиков в четырёх классах: «новички», «любители», «мастера» и «ветераны».
Победители и призёры получат грамоты, кубки, ценные призы.
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